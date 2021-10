Orne: non-cumul, les députés remplacés à la région et au département

Au Conseil Régional de Basse-Normandie, Ludovic Assier, Nouveau Centre, remplace l'UMP Véronique Louwagie, qui a été élue députée et qui est frappée par la loi anti cumul. Quant au PS, Léone Besnard et Danièle Blanchet, sont les 2 conseillères générales qui vont succéder respectivement à Joachim Pueyo et à Yves Goasdoué, élus eux aussi : députés.