Rouen. Pour y voir clair

Un chiffre : 71

C'est le nombre de communes qui font actuellement partie de la Métropole, regroupant ainsi environ 500 000 habitants.

Conseil métropolitain

Il sera composé de 125 membres lors de la réunion du lundi 6 avril, contre 156 lors du conseil sortant. C'est la ville de Rouen qui en compte le plus avec 24, suivie par Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray, avec six conseillers à chaque fois. Les membres éliront le président ou la présidente de la métropole, les vice-présidents et les membres du bureau.

Élection des conseillers

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, c'est le maire qui est automatiquement désigné comme conseiller métropolitain. Dans les autres villes, les conseillers ont été élus lors des élections municipales. Pour chaque ville, les sièges se répartissent ainsi : la liste arrivée en tête remporte la moitié des sièges, les autres sièges sont répartis proportionnellement entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.