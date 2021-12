Mondeville. Basket (LF2). Mondeville bat Toulouse, qui a fait durer le suspense.

Après la défaite des Lionnes après prolongations dimanche dernier à Reims, les joueuses de Romain L'Hermitte avaient l'occasion de revenir dans le Top 5 en cas de victoire ce mercredi soir contre Toulouse, au cours de ce match en retard de la 14e journée de LF2. Après avoir été poussées dans leurs retranchements par les Occitanes, les Calvadosiennes ont su faire la différence en prolongations (79-71).

Le match

Les Mondevillaises ont su très bien commencer la rencontre, prenant les devants d'entrée de jeu (14-4, 6'). Par la suite, les Calvadosiennes ont plutôt contrôlé les débats en fin de premier quart (19-8, 10').

Dans la deuxième période, les débats ont été plus équilibrés (25-15, 14'). Les Haut-Garonnaises ont alors réagi pour revenir à 4 points (25-21, 18') sur un temps faible des Normandes, mais ces dernières ont alors su rebondir sur la fin (33-25, 20').

Une irrégularité qui aurait pu coûter bien plus cher à l'USOM

Au retour des vestiaires, les hôtes ont alors repris une marge importante (40-25, 23' et 42-29, 25'). Or les visiteuses ont alors réduit l'écart à leur tour (44-41, 29'). Mais les Lionnes ont fini fort la période (50-41, 30').

Par la suite, les Toulousaines ont infligé un 11-0 en 3 minutes (50-52, 33'). Mais à son tour, l'USOM est repassé devant (60-52, 35'). À 90 secondes de la fin, les hôtes avaient encore 8 points d'avance (65-57, 39'), mais un gros final Occitan, avec un shoot au buzzer, a provoqué une prolongation (65-65, 40').

Très vite, les Normandes, et notamment Koksal (10 points en prolongation), ont pris le jeu en main, pour faire le trou (72-67, 43'), et ne laisser aucune chance aux Toulousaines dans ce final (79-71, 45').

Fin du match à la Halle Bérégovoy

Les réactions

Romain L'Hermitte, plutôt satisfait de ses joueuses lors de cette victoire contre Toulouse Impossible de lire le son.

Bérengère Dinga Mbomi, auteure de 14 points contre Toulouse Impossible de lire le son.

La fiche technique

Mondeville-Toulouse : 79-71 (19-8, 14-17, 17-16, 15-24 Prl. : 14-6). 203 spectateurs.

Mondeville : Départ : Gaucher 2, Cornelie Sigmundova 11, Koksal 20, Bussiere 9, Guennoc 3. Banc : Detchart, Niare, Gueye 18, Dinga Mbomi 14, Saint Juste 2. Entr. : Romain L'Hermitte.

Toulouse : Départ : Mulumba 9, Coleman 12, Carlier 5, Strunc 9, Stervinou 11. Banc : Brochant 7, Halejian 10, De Freitas 8. Non entrée en jeu : Laurenson. Entr. : Xavier Noguera.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront Chartres (Eure-et-Loir), 9e, à la Halle Bérégovoy le samedi 14 mars à 20h pour le compte de la 18e journée de Ligue Féminine 2.