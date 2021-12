Orne. Terrorisme : des surveillants pénitentiaires de Condé-sur-Sarthe décorés

Une attaque terroriste avait été perpétrée le 5 mars 2019 au sein du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Un an après, de nombreux personnels ont été honorés en préfecture de l'Orne, à l'occasion de la première Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Ce jour, Emmanuel Macron a présidé à Paris une cérémonie en présence du roi et de la reine d'Espagne, sur le parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro. La date du 11 mars a été choisie par l'Union européenne, elle correspond à 2004 et à l'attentat terroriste perpétré cette année-là à Madrid.

Cérémonie à la préfecture

Les salons d'honneur de la préfecture de l'Orne étaient à peine assez grands le mercredi 11 mars au matin. Une cérémonie visait à honorer de nombreux personnels qui étaient intervenus le 5 mars 2019. Ce jour-là un détenu radicalisé et sa compagne avaient poignardé deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe, avant de se réfugier dans une Unité de vie familiale. Des démineurs étaient intervenus pour sécuriser la zone, avant l'intervention du Raid. La conjointe du détenu avait été abattue. Un an plus tard, les deux surveillants n'ont pas encore pu reprendre le travail. Leurs collègues s'étaient symboliquement mobilisés devant la prison à la date anniversaire, le jeudi 5 mars. À l'occasion de la première Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, une cérémonie a donc rendu hommage à tous ceux et celles qui s'étaient mobilisés lors de cette attaque terroriste.

Médailles et citations ont été remises aux trois démineurs de la Sécurité civile, à quatre agents du Raid, mais aussi à la hiérarchie et à 53 agents pénitentiaires de la prison de Condé-sur-Sarthe, "pour votre engagement ferme et résolu, a souligné la préfète de l'Orne Françoise Tahéri, en présence de Martine Marié, la Directrice adjointe interrégionale de l'administration pénitentiaire, pour vous exposer pour les autres avec une détermination sans faille". La préfète a également souligné la mobilisation du procureur, des Eris (forces spéciales pénitentiaires), de la gendarmerie, de l'hôpital du SAMU, avec une pensée particulière à Olivier et Yannick, les deux surveillants blessés.

Tentative d'évasion

Pendant cette cérémonie qui a mobilisé de très nombreux surveillants, un détenu condamné pour meurtre en a profité pour tenter de s'échapper de la prison de Condé-sur-Sarthe ! Il a réussi à franchir un premier mur, avant d'être récupéré par des surveillants armés.