Normandie. Le Festival Spring anime toute la région jusqu'en avril

Jusqu'au 5 avril le Festival Spring anime la Normandie, en proposant de nombreux rendez-vous autour des arts du cirque. L'occasion d'y voir des acrobates, de la magie ou encore de la danse. Une soixantaine de spectacles se déroulent dans toute la Normandie, dont entre 30 à 40 en Seine-Maritime. Même si l'édition est déjà entamée, il reste encore de jolis numéros à découvrir dans les jours et semaines à venir en région rouennaise et sur le littoral.

Yveline Rapeau, directrice de la Brèche à Cherbourg et du cirque théâtre à Elbeuf évoque avec nous les événements seino-marins :

Un festival qui vient à la rencontre de son public Impossible de lire le son.

A l'avenir, Yveline Rapeau souhaite faire venir un public qui vient passer des week-ends en Normandie, elle aimerait développer un tourisme autour des richesses, du potentiel et de l'art de vivre normand et qu'on l'associe à des spectacles et des soirées passés à la rencontre de spectacles de cirque.

Le festival Spring a-t-il un thème ou un fil rouge cette année ?

Le fil rouge de 2020 Impossible de lire le son.

Spring se clôturera dans un lieu réputé de la région, au château de Carouges dans l'Orne. Par le passé, le festival a déjà posé ses valises dans un autre lieu du patrimoine, le Mont Saint Michel. Retrouvez toute la programmation de Spring sur festival-spring.eu.