Normandie. Comment entretenir une voiture hybride [Publireportage]

Entretenir la partie électrique

La batterie est un élément primordial pour les véhicules hybrides. Son entretien est donc très important et doit être de qualité. A noter qu'avec les avancées technologiques, le changement de batterie est très rare avant la huitième année, ce qui permet de réduire fortement le coût d'entretien de sa voiture.

Entretenir les pièces d'un véhicule hybride

La double motorisation " électrique-thermique " des véhicules hybrides est une technologie économique en ce qui concerne l'entretien de son véhicule.

Ce système, combinant deux énergies, permet de réduire l'usure de certaines pièces de la voiture telles que le démarreur, l'alternateur, les freins. En effet, ces derniers sont moins sollicités sur les voitures hybrides que sur les voitures thermiques grâce au système de récupération d'énergie. Le moteur électrique se met alors en route pour ralentir la voiture et produire de l'électricité. La batterie se recharge, c'est le " mode générateur ".

La technologie hybride permet de moins solliciter les différentes pièces nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Cela permet d'allonger leur durée de vie, qui sera plus importante que sur une voiture thermique.

L'absence de la boite de vitesse, de l'embrayage, ainsi que la moindre usure de ces pièces, sont autant de facteurs qui permettent de réduire les coûts d'entretien d'un véhicule hybride.

Entretenir la motorisation d'un véhicule hybride

Le moteur d'une voiture hybride demande une révision régulière et varie en fonction de la marque et du modèle. Le carnet d'entretien du véhicule indique les informations précises du constructeur pour l'entretien de sa voiture.

Les batteries des véhicules hybrides actuels sont de plus en plus performantes, et continuerons de progresser avec la généralisation de cette technologie.

Où effectuer l'entretien de sa voiture hybride ?

La technologie hybride demande une compétence et un savoir-faire particulier. Un matériel adapté est requis comme l'outil de diagnostic embarqué. Tous les concessionnaires ne sont pas en capacité de prendre en charge ces véhicules. L'entretien d'un véhicule hybride doit être réalisé chez un concessionnaire habilité à ce type d'opérations. Ces interventions nécessitent les compétences de professionnels spécifiquement formés pour ces véhicules et leur double motorisation.

Avec cette vision globale de l'entretien d'une voiture hybride, nous savons qu'il est important et nécessaire d'entretenir son véhicule selon ses besoins spécifiques et dans une concession habilitée. Un entretien qui s'avère moins onéreux mais plus technique que sur les voitures essences ou diesels, les véhicules hybrides ayant une durée de vie des pièces plus importante.

J'entretiens mon hybride : https://www.groupegca.com/rdv-apres-vente/ Quelque soit votre Hybride : Hyundai Ioniq Hybrid, Toyota C-HR, KIA – NIRO hybride