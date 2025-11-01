Place du commerce à Caen. Un food-truck et des idées cadeaux

A la suite d'une reconversion professionnelle, Van Tuan Le a voulu ouvrir son propre commerce. "Je m'inspire de la cuisine traditionnelle vietnamienne de ma mère", explique le gérant du food-truck l'atelier de Hôi An, en vadrouille dans l'agglomération de Caen du mercredi au samedi. Il souligne par ailleurs ses deux plats signatures : les nouilles sautées au poulet et au tofu, à 11€.
Ils ont déplacé leurs boutiques
"On commençait à manquer de place rue Arcisse de Caumont", expliquent Eva et Romane Leroy. Le concept-store éthique et responsable Deux Heures Seize a pris la place de la Tarterie, rue Saint-Pierre. "Des clients nous ont suivis après le déménagement, mais d'autres découvrent tout juste la boutique !" s'exclament les sœurs.
A l'occasion d'Octobre rose, Papilles & Papillotes proposent une tablette de chocolat et un coffret gourmand, pour lesquels 1€ et 3€ seront reversés au centre de recherche François Baclesse."L'objectif de notre boutique : se faire plaisir et faire plaisir !" souligne Aude Briet, la gérante de cette épicerie gourmande, qui a déménagé au centre commercial Côte de Nacre.
Deux Heures Seize s'est déplacé rue Saint-Pierre
Le concept store éthique et responsable a désormais un espace plus grand. Les sœurs Eva et Romane Leroy, ainsi que leur alternante Gabbie Salignon gèrent la boutique.
Créée il y a 4 ans, la boutique anciennement rue Arcisse de Caumont a déménagé dans une des rues les plus passantes de Caen. Vous pourrez y retrouver des bijoux, accessoires, cosmétiques et de la déco d'une centaine de créateurs normands et français. Du mardi au samedi de 10h30 à 19h.
Un food-truck vietnamien à Caen et ses alentours
Dans l'agglomération de Caen, ce food-truck se déplace du mercredi au samedi. C'est Van Tuan Le qui concocte des plats traditionnels vietnamiens.
Le food-truck l'atelier de Hôi An propose une cuisine vietnamienne faite maison, avec des produits locaux et bio. Le mercredi, Van Tuan Le se déplace à Carpiquet, le jeudi à Cairon, le vendredi à Cagny (de 16h30 à 21h) et le samedi au marché Leroy à Caen (de 8h à 13h).
Papilles & Papillotes à Côte de Nacre
La boutique s'est déplacée au centre commercial Côte de Nacre. Aude Briet est la gérante de cette épicerie gourmande.
Implantée depuis 2 ans à Mondevillage, l'enseigne est désormais au nord de Caen. Le magasin propose des idées cadeaux, avec tout un rayon de produits locaux, mais aussi une cave à vin, ou encore des coffrets cadeaux à personnaliser. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.