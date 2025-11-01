Place du commerce à Caen. Un food-truck et des idées cadeaux

A la suite d'une reconversion professionnelle, Van Tuan Le a voulu ouvrir son propre commerce. "Je m'inspire de la cuisine traditionnelle vietnamienne de ma mère", explique le gérant du food-truck l'atelier de Hôi An, en vadrouille dans l'agglomération de Caen du mercredi au samedi. Il souligne par ailleurs ses deux plats signatures : les nouilles sautées au poulet et au tofu, à 11€.

Ils ont déplacé leurs boutiques

"On commençait à manquer de place rue Arcisse de Caumont", expliquent Eva et Romane Leroy. Le concept-store éthique et responsable Deux Heures Seize a pris la place de la Tarterie, rue Saint-Pierre. "Des clients nous ont suivis après le déménagement, mais d'autres découvrent tout juste la boutique !" s'exclament les sœurs.

A l'occasion d'Octobre rose, Papilles & Papillotes proposent une tablette de chocolat et un coffret gourmand, pour lesquels 1€ et 3€ seront reversés au centre de recherche François Baclesse."L'objectif de notre boutique : se faire plaisir et faire plaisir !" souligne Aude Briet, la gérante de cette épicerie gourmande, qui a déménagé au centre commercial Côte de Nacre.