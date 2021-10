Je reprends ma route, le clip pour La Voix de l'Enfant

Il s'agit d'une "récidive" de la part de Mathieu Johann. Souvenez-vous du très beau titre "Parle Hugo, Parle". C'était il y à quatre ans déjà. Interprété par 27 artistes, Mathieu Johann avait décidé de mobiliser par la chanson, au profit de l'association La Voix de l'Enfant.

L'artiste - producteur, originaire de saint-Lô dans la Manche est convaincu que "la musique est un excellent moyen de faire passer un message fort, à l'heure où les drames qui touchent les enfants se multiplient".

Pour ce nouveau single "Je reprends ma route", un partenariat original et unique a été mis en place. L'association La Voix de l'Enfant, le label participatif My Major Company et MJ Production (Mathieu Johann) travaillent ensemble.

Depuis le 3 septembre, vous pouvez "miser" sur le site de MMC et soutenir le projet de la double compilation inédite "Les Voix de l'Enfant" dont la sortie est prévue en novembre prochain.

A l'heure de la publication de cet article, 6 633 euros ont été "misés" sur 100 000 demandés.

Mathieu Johann apelle à la mobilisation et à la générosité. Rendez-vous sur MMC

Le single "je reprends ma route" sera disponible en téléchargement légal le 24 septembre.

