Caen. Harry et Meghan disent  adieu à l'Angleterre

Étrange cérémonie londonienne à l'abbaye de Westminster, le 9 mars. Le prince Harry, 35 ans, accompagné de son épouse Meghan, est apparu pour la dernière fois dans le rôle de “royal” qu'il a décidé de quitter pour mener en couple au Canada une vie de personnes privées célèbres : des “people”, selon le terme des médias américains… Harry et Meghan accompagnaient la reine Elizabeth II, 93 ans, lors d'une cérémonie religieuse officielle pour la Journée du Commonwealth : la communauté des 54 pays anglophones liés historiquement à la Couronne britannique. Au Canada, le couple ne pourra plus utiliser le titre d'Altesses, ni représenter la reine, et devra gagner sa vie. Harry n'était qu'au sixième rang dans l'ordre de succession au trône.