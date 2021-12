Caen. Des défis en famille

Depuis trois ans, le bailleur Inolya, qui gère près de 27 000 logements dans 221 communes du Calvados, propose à ses locataires de participer au Défi Déclics, anciennement Défi à énergie positive.

150 euros économisés

De janvier à mai, des familles tentent de réduire leurs factures d'énergie (chauffage, eau chaude, éclairage, électricité) grâce à des petits gestes quotidiens : installer des rideaux épais aux fenêtres, vérifier la température du frigo, couper les appareils en veille... "Ce sont souvent des choses que l'on sait déjà, des bonnes habitudes à mettre en place" résume le service marketing et communication d'Inolya. L'année passée, en 2017, 37 foyers ont participé à l'expérience, avec à la clé 11% d'économies d'énergie et 13% de CO2 rejetés en moins. Ce sont l'équivalent de 36 000 kWh qui n'ont pas été consommés, soit une économie de 150 euros par an et par foyer. Une opération menée avec la coopérative Les 7 Vents.

Pour se renseigner

Par mail via animation@7vents.fr ou au 02 33 19 02 55.