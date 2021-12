Caen. Festival Altérités : une ouverture sur le cinéma et l'ethnographie 

Le festival de cinéma et d'ethnographie Altérités se déroule à la bibliothèque A. de Tocqueville et au cinéma LUX, à Caen, jusqu'au dimanche 15 mars. Celui-ci propose une sélection de films tournés "à hauteur d'hommes" qui donnent à voir et à penser la diversité des sociétés humaines. Réalisateurs, auteurs, cinéastes, chercheurs, ethnologues, photographes, musiciens… Au-delà des projections, l'idée est d'établir des temps de rencontres avec de nombreux professionnels dans le domaine. Chaque journée sera riche en projections et rencontres. À titre d'exemple, jeudi 12 mars la Bibliothèque A. de Tocqueville proposera à 14 heures la projection du film Ceres, suivie d'une rencontre avec Romain Simenel, anthropologue. Par la suite, l'initiative locale "Les graines de deux'main" (ci-dessous) présentera ses projets. En fin d'après-midi, le public pourra partir à la rencontre de Thomas Lefrançois enquêteur pêche pour, assister à une émission radio et/ou une sérigraphie en live, de Mamzelle Crevette. (Plus d'infos :

festivalalterites.com)