Tennis de table. Ça recrute à Grand-Quevilly, le choc annulé pour Rouen 

Engagé dans le championnat français en Pro A mais également en Coupe d'Europe, le Club de l'ALCL Grand-Quevilly annonce un premier recrutement pour la saison prochaine avec la signature de la joueuse de Metz, Pauline Chasselin, classée 26e Française et 153e mondiale. Metz est actuellement leader de la poule B, et en individuelle, Chasselin a remporté le championnat de France en double mixte et médaille de bronze individuelle. "J'avais besoin de partir sur quelque chose de nouveau, c'est un challenge pour moi" nous confie Pauline Chasselin, "Guillaume Liot est très motivé et motivant, c'est un club familial et je vais retrouver Roza Soposki."

Chez les hommes en Pro A, l'affiche était alléchante mais le SPO Rouen va devoir patienter pour affronter Pontoise. La rencontre qui devait avoir lieu le mardi 10 mars a été reportée pour cause de coronavirus, Emmanuel Lebesson et Tristan Flore, ont été bloqués à Oman et en cas de retour à Rouen auraient pu ne pas pouvoir disputer l'Open du Qatar du fait de l'épidémie croissante de coronavirus.