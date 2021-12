Rouen. Un piéton renversé par une voiture grièvement blessé

Un accident s'est produit, ce vendredi 6 mars vers 14 heures, à Rouen, sur le boulevard des Belges. Un piéton a été percuté par une voiture. L'homme a été grièvement blessé et transporté au CHU de Rouen. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Six sapeurs-pompiers et une équipe du Smur ont été mobilisés.