Caen. Les saveurs Thaï dans l'assiette à La Champa

C'est par un temps de pluie que mes collègues et moi nous nous rendons au restaurant La Champa. Depuis 2014, Chan et Nathalie Chea-Lepecq tiennent ce restaurant spécialisé dans les plats Thaï et Khmers. "Je suis originaire du Cambodge et ce restaurant, c'est un moyen de garder le lien avec la culture", explique Chan Chea-Lepecq. Il suffit de regarder la carte pour s'envoler d'ailleurs : nems, salades, Pad thaï, Baï tcha, Bo bun, etc.

Une cuisine 100 % maison

Mon amie, qui connaît bien le lieu, nous conseille le Pad Thaï : des nouilles sautées avec des carottes, des cébettes, de l'omelette et du soja, accompagnées au choix par du poulet, du bœuf ou des crevettes ; "il y a même une version végétarienne avec du tofu". J'opte pour le Pad Thaï aux crevettes, ma collègue celui au bœuf et mon autre collègue se laisse tenter par une crêpe fourrée à la viande hachée avec une sauce nem. "Tout est fait maison, je ne le mets pas peut-être pas assez en avant, avoue Chan Chea-Lepecq. Les produits sont locaux, sauf ceux très spécifiques". C'est lui qui est aux fourneaux : "J'ai toujours cuisiné. J'ai commencé adolescent à apprendre, avec ma mère, puis avec mes sœurs, qui cuisinent très bien d'ailleurs", sourit-il. Bien qu'il aime cuisiner depuis des années, cet autodidacte n'était pas dans le milieu de la cuisine seulement : "ça faisait un moment que ma femme et moi voulions travailler ensemble. Nous avons attendu le moment opportun." Nathalie Chea-Lepecq fait "le service le midi et l'après-midi, elle reprend ses consultations, elle est diététicienne". Un métier qui est utile à son mari pour la confection des plats : "on se complète bien, avec son métier, elle a un regard différent".

Pour le dessert, gourmandise oblige, j'opte pour un nem banane et chocolat, un délice pour finir le repas. Avec la formule, le tout me revient à 12 euros.

Pratique. La Champa, 12 rue du 11-novembre à Caen. Tel : 02 31 72 38 63 ou 06 86 20 96 40. Ouvert le midi du lundi au vendredi et le jeudi, vendredi et samedi soir.