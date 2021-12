Normandie. Soupçonné de 97 cambriolages, un gang de voleurs arrêté

Quatre hommes, âgés de 25 à 27 ans, issus de la communauté des gens du voyage, installés près de la capitale bretonne, ont été interpellés le jeudi 27 février, au terme de plusieurs semaines d'enquête.

97 cambriolages en un mois

Ce groupe criminel organisé est soupçonné d'avoir commis, durant le mois de février, pas moins de 97 cambriolages d'habitations et de commerces en Bretagne, Pays de la Loire et en Normandie, notamment dans la Manche et le Calvados. Le préjudice, en cours d'évaluation, est estimé à plus de 135 000 euros. Le jeudi 6 février, quatre individus cagoulés avaient notamment dérobé une BMW dans un garage de Vire. Rapidement, ce véhicule a été impliqué dans des cambriolages nocturnes. Le lundi 10 février, une cellule d'enquête nationale, constituée de gendarmes départementaux de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, de la section de recherches de Caen, du groupe d'observation et de surveillance de Rennes et de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI), était mise en place par le parquet de Rennes.

Les suspects ont été interpellés en flagrant délit, au retour d'un périple de vol, le jeudi 27 février. Des objets dérobés, de l'argent liquide, des outils ont été découverts par les enquêteurs. Cinq véhicules ont été saisis, ainsi que 40 000 euros sur des comptes bancaires. Les quatre individus ont été présentés au juge des libertés et de la détention de Rennes et placés en détention provisoire jusqu'à leur jugement, le 30 avril 2020.