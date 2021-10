La méthode Garande convainc à Malherbe

Le bon début de saison réalisé par le Stade Malherbe est aussi celui de Patrice Garande. Attendu au tournant dans la foulée du renvoi de Franck Dumas, l'ancien cherbourgeois a démontré qu'il pouvait être l'homme de la situation malgré son manque d'expérience comme entraîneur en chef d'une équipe professionnelle.

"On sent bien le changement, indiquait Aurélien Montaroup en pleine préparation d'avant-saison. On bosse beaucoup plus (que la saison dernière, ndlr), il y a beaucoup plus d'exigence. C'est mieux pour nous." Patrice Garande, qui se définit lui-même comme l'opposé de Franck Dumas, a ramené de la confiance dans une équipe blessée par sa relégation en Ligue 2. Tout en conservant le schéma mise en place par son prédécesseur, il a aussi révolutionné le jeu caennais dans le bon sens. Enfin, Patrice Garande a su créer des relations de qualité avec les médias locaux.