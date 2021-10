Basket (N1F) : Ifs corrigé par Le Havre en amical

Les Ifoises se sont inclinées de vingt-deux points samedi 1er septembre contre une formation reléguée de Ligue 2 (68-46). "On n'a pas été assez incisif en attaque, regrette Michaël Déjardin. On a manqué d'agressivité et on a perdu beaucoup de ballons." Pour le technicien ifois, il n'y a "rien de catastrophique" dans la contre-performance réalisée à Deauville.

Une réaction est néanmoins attendue mercredi 5 septembre devant les Tchèques de Trutnov, nettement plus fortes sur le papier. Ifs, qui affrontera ensuite Gravenchon (le 12 septembre) puis Chartres (le 15 septembre) peut compter depuis lundi 3 septembre sur sa recrue serbe Milica Paligoric. Elle doit constituer un renfort de première importance au poste 5.