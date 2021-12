Caen. Pour le député aussi

Dans la foulée du saccage de la permanence de campagne de Joël Bruneau, le député LREM Fabrice Le Vigoureux, a décidé de fermer définitivement sa permanence parlementaire située rue Sadi-Carnot, à partir du lundi 2 mars. Il a indiqué via un communiqué que cela faisait suite à "nombreux actes de vandalisme (déjections, tags, murs de poubelles), de menaces et d'intimidations envers les personnes qui m'hébergent, envers mes collaboratrices et mon voisinage". Le dernier date de jeudi 27 février, lorsqu'une cinquantaine de manifestants s'est retrouvée devant son local où de vieux "godillots" ont également été entassés.

"Je ne tolère pas la banalisation de la violence"

Il ajoute : "Si je me félicite de vivre dans un pays où, quel que soit le sujet, on peut manifester une libre et véhémente expression, je ne puis tolérer la banalisation d'une violence verbale ou physique qui s'installe dangereusement envers les élus ou envers certaines opinions contraires et qui se doit d'être condamnée sans la moindre faiblesse."