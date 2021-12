Cherbourg-en-Cotentin. La députée Sonia Krimi contre l'utilisation du 49-3

Avec six autres députés de la majorité présidentielle, Sonia Krimi avait signé une tribune dans Le Monde, plus d'une semaine avant l'annonce du recours au 49-3, pour marquer son opposition à l'article inscrit dans la Constitution. Mais le samedi 29 février, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé l'adoption de la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée. "Moi, j'ai accueilli, pour être franche, avec insatisfaction le recours au 49-3, a défendu Sonia Krimi. Ce que je vais demander en tant que parlementaire, ce sont des garde-fous, pour les étapes suivantes. Nous devons exiger que le texte soumis par le gouvernement comporte bien les 600 amendements déposés par la majorité. [...] La leçon que l'on tire, c'est que le règlement de l'Assemblée nationale doit être à nouveau réformé parce que nous ne pouvons pas laisser deux groupes, les communistes et la France insoumise, monopoliser plus de 45 % du temps de parole durant l'examen du texte. En tout cas, ce n'est pas ma conception de la démocratie."

Sonia Krimi est également candidate à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, face au maire sortant Benoît Arrivé, tête de liste de Passion Commune, à l'actuel vice-président à la Région David Margueritte, tête de liste de L'avenir en tête, et à Barzin-Viel-Bonyadi, de la Coopérative citoyenne, soutenu par EELV, la FI et Générations.s.

L'intersyndicale a quant à elle appelé à se rassembler à Cherbourg, Saint-Lô, Avranches, Coutances et Granville en fin de journée ce lundi 2 mars, contre le recours au 49-3.