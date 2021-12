Hockey-sur-Glace - Division 1. Les Drakkars attendent leur adversaire pour débuter les playoffs

Alors que la saison régulière a rendu son verdict le week-end dernier, le classement final tel qu'il était établi n'était absolument pas fiable. À l'heure où ces lignes sont imprimées, impossible de savoir où les Drakkars iront jouer leur premier match de playoff, samedi 7 mars. La faute à un risque de voir Mont-Blanc, actuel troisième, se faire retirer un point sur tapis vert. Si gagner avant d'aller entamer les play-offs à Brest (4e et adversaire désigné lundi 6 mars) est forcément positif pour des Drakkars, tout n'a pas été parfait jusque-là. "On se fait peur sans se faire peur, note l'entraîneur Luc Chauvel. On a la maîtrise mais on manque cruellement d'efficacité." Les manques sont connus, les playoffs ne les pardonneront pas.