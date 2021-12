Normandie. Douze grands chefs signent un livre de recettes

Douze grands chefs de la Manche et du Calvados se sont associés pour composer ensemble un livre de recettes avec des produits locaux, du Mont-Saint-Michel à Honfleur, en passant par Barneville-Carteret, Caen, Deauville, Port-en-Bessin, Trouville… Parmi eux, on compte Jonathan Datin, le chef du restaurant granvillais l'Edulis, Pierre Marion, le chef du Pily à Cherbourg-en-Cotentin, ou encore Philippe Hardy, chef du Mascaret à Blainville-sur-Mer : "Chacun montrera la proximité des produits qu'il a autour de son établissement. Il devra faire une recette avec un produit moins noble, et deux recettes avec un produit noble." Le but ? Remettre au goût du jour des mets simples et bon marché. "On va parler du bar, du tacaud, de la vive…", poursuit le chef étoilé au Guide Michelin depuis 2009. Une éducation au goût que Philippe Hardy s'emploie à faire respecter chaque jour. "Notre rôle est aussi de montrer aux gens qu'on ne peut manger n'importe quelle espèce, n'importe quand. La plupart des chefs ont un macaron Michelin ou sont en passe de l'obtenir. Ils croient en leur terroir, en leur métier, et en leurs fournisseurs", défend-il. La sortie de ce premier livre est prévue pour mi-novembre 2020. Il sera marqué par un passage de relais avec le chef havrais Jean-Luc Tartarin, qui annoncera le deuxième volet consacré, lui, à l'ancienne Haute-Normandie…

