Opéra. David Bobée nous livre sa vision de la Tosca de Puccini

Après une mise en scène féministe de Louées soient-elles de Haendel à la chapelle Corneille en mars 2019, David Bobée, sollicité par l'Opéra de Rouen nous prouve combien la Tosca de Puccini reste actuelle. "En tant qu'homme de théâtre je me suis d'abord penché sur l'étude du livret. À l'opéra, ils sont souvent malheureusement assez peu pourvus d'enjeux théâtraux, mais le livret de Tosca est absolument flamboyant !", explique David qui opte pour une lecture politique de l'œuvre. "L'opéra traite de domination masculine et le corps des femmes y est un enjeu politique mais la femme est aussi une figure de la résistance : voilà pourquoi il résonne encore si particulièrement aujourd'hui." Dans un décor monumental, Tosca, Scarpia et Mario, ses protagonistes, évoluent : "L'église qui sert de cadre à l'intrigue reflète l'élévation par l'art ou la spiritualité, mais aussi la terreur d'un régime totalitaire et la chute des idéaux : elle explose littéralement sous nos yeux."

Pratique. Du 4 au 12 mars à l'Opéra de Rouen. De 10 à 68€. operaderouen.fr