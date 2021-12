Oissel. Le Béaba de Zaza : il faut cultiver son jardin !

La comédie Errante présente le dernier spectacle de Zaza : "C'est un personnage récurrent dans nos spectacles pour enfants, explique Bob Vilette, auteur et metteur en scène. Agnès Dewitte qui incarne Zaza et moi-même sommes à l'origine de la Cie qui crée toutes sortes de spectacles mais Zaza est notre héroïne jeune public. Elle est très dynamique et les enfants s'identifient facilement à elle. Elle nous a déjà inspiré sept spectacles à portée pédagogique et chacun d'entre eux est décliné en deux versions : pour les moins de 3 ans et pour les 3-8 ans." Cette fois Zaza s'intéresse au jardinage : "Cela nous permet de parler du rapport à l'espace, de la façon dont on habite l'espace mais aussi de nos rapports humains." Pour ce faire, Bob Vilette a choisi une forme d'expression originale : "C'est un spectacle interactif car les acteurs sur scènes échangent avec d'autres en vidéo. Sur la vidéo apparaissent les jumeaux des protagonistes : ce sont des personnages espiègles, souvent en conflit avec leur alter ego."

Pratique. Vendredi 6 mars à 20h au Labo de Oissel. De 3 à 4 €. ville-oissel.fr