Rouen. Le jour du slip, je porte la culotte

Présenté pour la première fois au public à Rouen en 2019 dans le cadre des journées du Matrimoine, ce spectacle pose la question du genre. "Un matin, Corinne se réveille dans la peau de Corentin et Corentin dans celle de Corinne, nous explique le metteur en scène Pierre Delmotte. Pour les deux enfants c'est un véritable cataclysme mais leur entourage ne perçoit pas du tout ce changement." L'histoire s'inspire d'un ouvrage jeunesse publié aux éditions du Rouergue, coécrit par Anne Percin et Thomas Gornet dont la particularité est d'offrir une double lecture : "Le livre raconte d'un côté l'histoire de Corinne et de l'autre celle de Corentin", et pour traduire cela sur scène, l'auteur entrecroise les deux récits. "La pièce a été surtout jouée en milieu scolaire, précise Pierre. J'ai pour ambition de faire sortir le théâtre des salles de spectacle, or la classe offre le cadre idéal à cette intrigue et permet d'impliquer davantage les enfants."

Pratique. Samedi 7 mars à 16h à la Bibliothèque du châtelet à Rouen. letincelle-rouen.fr