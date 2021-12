Caen. Apprendre à danser… "comme sur des roulettes" !

Ce week-end, samedi 7 et dimanche 8 mars, le Centre Chorégraphique National de Caen propose un stage un peu particulier : il s'agit d'un stage de rollerdance. Le principe ? Apprendre à danser, avec des rollers.

Cette session, animée par Emmanuel Laurent, permettra à tous d'acquérir une multitude de petits pas, de développer son équilibre et sa coordination et d'apprendre des chorégraphies en groupe. Les plus aguerris pourront s'essayer aux figures break au sol, le tout avec de la musique urbaine et groovy. Très populaire dans les années 80, la pratique du "skate quad" revient sur le devant de la scène ces dernières années dans des grandes villes de France (de 17,50 € à 35 €, inscriptions au 02 31 85 83 91).