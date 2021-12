Rugby. Affaiblis, les Lions de Rouen doivent accrocher Mont-de-Marsan

Après avoir subi la correction par Perpignan (57-12), Rouen reçoit Mont-de-Marsan, vendredi 6 mars à 20h. Dans le sud, Rouen a perdu deux joueurs : Thomas Toevalu (fracture de l'avant-bras) et Matty James (expulsé), deux joueurs qui sont dans le XV de départ du RNR et qui risquent de faire défaut face à Mont-de-Marsan (11e). À l'aller, les Montois s'étaient imposés 37/10 mais cette fois en Normandie, les Lions vont devoir aller chercher des points essentiels dans leur course au maintien.