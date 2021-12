Rouen. Hockey sur glace : les Dragons se qualifient pour la demi-finale des playoffs

Le match

Après une première intrusion rouennaise en zone gapençaise, les locaux repartent et inscrivent le premier but sur un lancer de Golicic qui trompe Pintaric après 16 secondes de jeu. La soirée commençait mal pour les Jaunes et Noirs qui se font punir à la 8e minute en infériorité numérique par Mathieu Gagnon 2-0. Rapidement Joël Caron remet les Rouennais dans le droit chemin avec la réduction du score une minute après alors que Chad Langlais vient égaliser 2-2.

Le premier tiers ne s'arrêtera pas là puisque les Rapaces reprenaient l'avantage par Joseh Raats en fin de tiers. Après un 1er tiers riche en but, le second allait être moins prolifique mais l'ancien gapençais Maurin Bouvet venait égaliser une nouvelle fois pour les Normands avant que Langlais ne remonte la patinoire pour un joli numéro de soliste qui vient donner l'avantage aux Rouennais pour la première fois. Langlais qui s'offrait même un coup du chapeau dès l'entame du 3e tiers avant que Nicolas Deschamps ne mette les gapençais sous l'eau avec le but du 6-3.

Mais les locaux ont de la ressource et parviendront à revenir à 6-5 après deux buts de Thillet et Raats alors qu'ils évoluent à 6 contre 5. Enfin Bastien Maia enverra définitivement les Gapençais en vacances avec le but en cage vide. Score final 7-5.

⚡FIN DU MATCH⚡#GAPROU

Rapaces de Gap 5️⃣-7️⃣ Dragons de Rouen

Les Dragons sont en 1/2 finale !!

RDV mardi 10 et mercredi 11 mars sur l'île Lacroix pour les matchs 1 et 2 🆚 les @DucsdAngers 🦉

Ouverture de la billetterie lundi à 12h.

💛🖤🔥 #Playoffs2020 #BrulerLaGlace 🔥 pic.twitter.com/s7KkpuOrUS — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 29, 2020

La fiche

Gap-Bostjan Golicic (Arturs Mickevics, Etienne Boutet) 0:16

Gap-Mathieu Gagnon (en supériorité numérique) (Arturs Mickevics, Romain Gutierrez) 8:37

Rouen-Joel Caron (Chad Langlais, Matija Pintaric) 9:14

Rouen-Chad Langlais (Mikko Lehtonen, Nicolas Deschamps) 11:59

Gap-Joseph Raats (Dimitri Thillet, Ondrej Smach) 14:25

Rouen-Maurin Bouvet (Nicolas Ritz, Mathieu Roy) 4:25

Rouen-Chad Langlais (Matija Pintaric) 10:11

Rouen-Chad Langlais (Joel Caron, Nicolas Deschamps) 3:37

Rouen-Nicolas Deschamps (en supériorité numérique)(Chad Langlais, Mikko Lehtonen) 8:31

Gap-Dimitri Thillet (Bostjan Golicic, Mathieu Guertin) 14:17

Gap-Joseph Raats (Raphael Faure, Dimitri Thillet) 19:38

Rouen-Bastien Maia (cage vide)(Maurin Bouvet) 19:59

Prochain rendez-vous

Les joueurs de Fabrice Lhenry recevront Angers mardi 10 et mercredi 11 mars pour les matches 1 et 2.