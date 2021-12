Normandie. Aucun train sur l'axe Caen-Rouen jusqu'à 18 h 30

Impossible de voyager en train cet après-midi du vendredi 28 février, sur l'axe Caen-Rouen.

A cause d'un incident qui affecte la voie entre Serquigny et Elbeuf, la circulation des trains est interrompue depuis 11 h 30 et ce, jusqu'à 18 h 30 selon les prévisions de la SNCF.

La SNCF invite les voyageurs à suivre l'évolution de la situation sur l'assistant SNCF et indique que ses équipes "font leur possible pour trouver des solutions".