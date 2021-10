Découvrez toutes les informations pratiques de la 4ee édition du Festival Valise'n'Rock avec Franck Perronne. Cette année à Sartilly dans le Sud Manche, vous pourrez voir sur scène Mes Souliers sont Rouges, Alain Briant, Tristan Nihouarn (Ex Chanteur de Matmatah), Merzhin et Riff Raff Tribute to ACDC.

Toutes les infos sur festivalvalisenrock.com



Video : Extrait du Tribute 4 avec Riff Raff Tribute to ACDC..