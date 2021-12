Musique. Justin Timberlake est de retour pour le deuxième volet des Trolls !

Après le succès de la première BO du film Les Trolls portée par le désormais célèbre Can't stop the feeling, Justin Timberlake est de retour avec un projet complet pour la BO des Trolls 2 : Tournée mondiale. Dans un style plus disco, Justin croise cette fois-ci la chanteuse SZA. Ce morceau bien addictif qui rappelle les Rock with you et autre Uptown Funk est produit par la légende Max Martin, qui a déjà un palmarès de tubes bien rempli. Le chanteur est même très impliqué dans l'élaboration du disque, à la fois comme contributeur tout au long du projet, mais aussi comme producteur exécutif. Et il a invité du beau monde comme Anderson .Paak, George Clinton, Mary J. Blige, Kelly Clarkson parmi bien d'autres. "C'était vraiment drôle d'écrire et de produire ce projet", dit Justin dans un communiqué. "Arriver à faire travailler ensemble des artistes très différents, venant de disciplines et de genres très variés, c'était un défi passionnant."

La BO des Trolls 2 : Tournée mondiale sera disponible le vendredi 13 mars chez RCA Records. Le film lui, sort en salles le 17 avril.

Découvrez le clip de ce morceau :