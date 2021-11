Agon-Coutainville. Après les tempêtes, un réensablement de 7 000 m3

Après les tempêtes Ciara et Dennis de ce début février, à Agon-Coutainville, près de l'école de voile, sept mètres de dunes avaient été emportés sous les assauts des vagues. Pour rappel, cinq mètres avaient déjà été avalés en septembre dernier. Dans l'urgence et pour limiter les dégâts, un réensablement de 7 000 m3 a été autorisé par les services de l'État, après une réunion le mardi 25 février. Mais ce n'est qu'une solution d'urgence, indique Michel Pfeiffer, maire adjoint en charge du littoral et du développement durable.

Des discussions sont engagées avec les services de l'État, pour trouver une solution pérenne.

Ce chantier de réensablement va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, avant les grandes marées du mois mars avec un coefficient maximal de 117. Des travaux d'enrochement sont également en cours à Gouville-sur-Mer où, là aussi, la mer a avalé une partie de la dune et ouvert une brèche entre la station SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et les campings.