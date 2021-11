Bolbec. Xavier Darrouzet "veut changer la ville"

Il est entrepreneur sur la ville de Bolbec depuis 2002. Xavier Darrouzet, suppléant de la députée La République en marche Stéphanie Kerbarh, se présente à Bolbec comme tête de liste aux prochaines municipales, mais sans l'étiquette du parti présidentiel. "Nous avons des personnes de toutes les tendances, de différents partis politiques, sauf les extrêmes. On compte même une représentante des Gilets jaunes. Notre seule étiquette, c'est que nous sommes des progressistes, pas satisfaits de ce qu'il se passe aujourd'hui. Nous ne sommes pas des conservateurs." Avec son équipe, il a décidé de monter la liste "Changeons Bolbec" pour "changer cette ville. Selon nous, il n'y a pas qu'un problème d'image. Il existe un souci général ici." Concernant les inondations à répétition, Xavier Darrouzet "reconnaît qu'il n'y a pas de solutions miracles, mais des choses à faire".

Comment lutter contre les inondations ? Impossible de lire le son.

Le candidat à la mairie a articulé son programme autour de deux grands axes. "On veut modifier la manière dont est gérée la commune, mais d'un point de vue démocratique. On considère qu'on doit remettre l'homme au centre et rétablir la confiance entre les électeurs et leurs représentants. Il faut voir comment on inclut davantage la population aux projets." Et d'ajouter : "Il faut développer une économie en respectant absolument l'environnement et la santé des gens."

Les solutions pour le développement économique de Bolbec Impossible de lire le son.

