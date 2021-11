Calvados. Violences sexuelles dans le sport : une conférence avec Bernard Laporte

Le comité départemental de rugby du Calvados travaille depuis plusieurs mois à l'organisation d'une action de prévention des violences sexuelles et du harcèlement dans le milieu sportif. Il organisera ainsi, en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif, une conférence sur le sujet le mardi 31 mars. L'association Colosse aux pieds d'argile, chargée notamment de la prévention contre la pédocriminalité et le bizutage dans le sport, y prendra part. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, est également annoncé. La conférence débutera à 18 h 30, au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. Les personnes intéressées pour y participer ont jusqu'au 15 mars pour s'inscrire à cette adresse.