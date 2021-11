Caen. Payer ses impôts chez le buraliste dans la confidentialité ?

La chose commence cette semaine : depuis le 24 février, on peut régler impôts, amendes et factures de crèche, de cantine ou d'hôpital, en espèces au-dessous de 300 euros ou par carte bancaire au-dessus, dans plus de 600 bureaux de tabac de dix départements. La Manche et le Calvados n'en font pas encore partie, mais l'expérience pourrait être généralisée à tous les bureaux de tabac de France dès cet été… Il suffira de scanner le code QR de la facture ou de la feuille d'impôts, sur la machine où se scannent et se paient les tickets de Loto. Cette opération restera confidentielle, souligne la Direction des finances publiques : le buraliste ne saura pas où va la somme réglée. Par ailleurs, il percevra de l'État 1,5 euros pour chaque paiement effectué.