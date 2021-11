Municipales. Aurélien Guidi dévoile sa liste pour "Caen en commun"

C'est sur la place de la République qu'Aurélien Guidi a pris rendez-vous ce lundi 24 février, pour présenter sa liste pour les élections municipales de mars prochain. "Il y a beaucoup à redire sur cet aménagement. La place de la République, c'est par définition notre place à tous", indique-t-il. Cette liste est composée de 55 noms, dont deux suppléants, qui viennent de tous les quartiers de la ville. Concernant leur âge, cela s'étend de 20 à 79 ans. "Cette liste traduit l'engagement des personnes pour plus de justice sociale et plus d'efforts pour l'environnement, assure la tête de liste de "Caen en commun". Il y a des personnes de la fonction publique, du privé, des retraités, une étudiante. C'est une liste riche de sa diversité." Aurélien Guidi compte s'appuyer sur des colistiers ayant déjà un passé dans le combat politique, à l'image de Béatrice Dupont, candidate sur la liste d'Etienne Adam aux municipales de 2014, mais aussi aux législatives de 2012 et aux départementales de 2015. Claire Paumier et Pascale Elie avaient, elles aussi, participé aux départementales de 2015.

Les 55 colistiers :

→1. Aurélien Guidi, 35 ans, professeur en lycée professionnel

→2. Viviane Olivier, 65 ans, retraitée logisticienne

→3. Vincent Carabeux, 35 ans, technicien de bureau d'études

→4. Claire Paumier, 42 ans, éducatrice spécialisée

→5. Bertrand Feret, 67 ans, retraité des collectivités territoriales

→6. Béatrice Dupont, 61 ans, infirmière

→7. Sébastien Pelot, 31 ans, logisticien

→8. Pascale Elie, 45 ans, chargée de gestion

→9. Ismaël Gourret, 56 ans, enseignant contractuel en écogestion

→10. Nadège Boulais, 37 ans, stagiaire de la Formation Professionnelle

→11. Harold Lefebvre, 35 ans, sans emploi

→12. Constance Milojevic, 20 ans, étudiante

→13. Tobias Kohlhauer, 60 ans, professeur certifié de SES

→14. Isabelle Chretien, 49 ans, enseignante

→15. Franck Stevenot, 47 ans, technicien

→16. Anne-Marie Tonnoir, 73 ans, retraité éducation nationale

→17. Thibault Lhotellier, 34 ans, développeur web

→18. Véronique Lecourt, 42 ans, professeur

→19. Bruno Marguerite, 58 ans, webmaster sécurité sociale

→20. Françoise Guillot, 63 ans, aide-soignante retraitée

→21. Arnaud Féron, 41 ans, professeur

→22. Karine Jallais, 51 ans, comédienne

→23. Samuel Kerouas, 39 ans, technicien

→24. Karine Lavarde, 45 ans, assistante administrative

→25. Richard Protto, 68 ans, entrepreneur

→26. Catherine Lesaulnier, 55 ans, gestionnaire d'enquêtes statistiques

→27. Sylvain Refuveille, 44 ans, ingénieur

→28. Anne Fontaine, 49 ans, professeur

→29. Arnaud Mignot, 41 ans, libraire

→30. Clémentine Capy, 24 ans, AESH

→31. Eddy Sallard, 36 ans, éducateur spécialisé

→32. Candice Landais, 44 ans, employée de commerce

→33. Dorian Castets, 39 ans, intermittent

→34. Nadeige Davergne-Costentin, 53 ans, professeur de lycée professionnel

→35. Joël Jean, 65 ans, retraité bibliothécaire

→36. Rosemonde Lecarpentier, 72 ans, retraitée aide-soignante

→37. Sébastien Plaisance, 45 ans, secrétaire-comptable

→38. Marie-Claude Enault, 49 ans, accompagnant des élèves en situation de handicap

→39. Jean-Luc Machavoine, 62 ans, psychologue

→40. Madeleine Barbier, 73 ans, retraitée enseignante

→41. Sébastien Saez, 48 ans, professeur d'université

→42. Catherine Josset, 65 ans, retraitée à l'IMEC

→43. Michel Charnaud, 63 ans, informaticien développeur

→44. Isabelle Jeanne dit Levavasseur, 58 ans, demandeur d'emploi

→45. François Belhomme, 40 ans, CPE

→46. Claudine Fauchon, 58 ans, technicienne

→47. Pierre Gardia, 50 ans, enseignant

→48. Jennifer Marguet, 38 ans, employée de maison

→49. Marc Minkine, 75 ans, retraité enseignant

→50. Pierrette Côtard, 69 ans, retraitée aide-soignante

→51. Hervé Le Crosnier, 66 ans, retraité de l'enseignement supérieur

→52. Christine Morales, 66 ans, retraitée de la fonction publique hospitalière

→53. Robert Weil, 79 ans, retraité de l'Université

→54. Marie-Claude Herboux, 68 ans, retraitée de l'enseignement agricole

→55. Nicolas Benies, 72 ans, auteur

Suppléants :

Edda Paolozzi, 59 ans, éducatrice

Serge Kroichvili, 61 ans, directeur d'association

