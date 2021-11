Calvados. Déjà trente produits médaillés au concours général agricole

Il se déroule chaque année, en parallèle du Salon international de l'agriculture à Paris. Le concours général agricole a livré ses premières moissons de médailles. Ce mardi 25 février, le Calvados comptait déjà trente produits auréolés de bronze, d'argent ou d'or. La plus belle des récompenses a été attribuée à huit produits, notamment l'huître creuse spéciale de Normandie de la Calvadosienne, basée à Asnelles. Côté fromage, le Livarot AOP et le Pont L'Evêque de la fromagerie Graindorge ont séduit le jury, tout comme le camembert de la Fromagerie du Plessis à Saint-Loup-de-Fribois dans le pays d'Auge, qui décroche également la médaille d'or. Enfin, la société Christian Drouin de Coudray-Rabut remporte trois médailles pour son calvados Pays d'Auge. Spirit France, basée à Reux, est également récompensée pour son calvados AOC. Du côté des médailles d'argent, nous pouvons citer la brasserie de l'Odon, doublement récompensée pour ses bières blonde et brune haute fermentation. Isigny-Sainte-Mère récolte des médailles pour son fromage et son beurre.