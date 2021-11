Rugby. Les Lions étaient à deux doigts de la victoire

Ce vendredi 21 février, le Rouen Normandie Rugby recevait au stade Mermoz, Soyaux-Angoulême pour la 21e journée de Championnat de Pro D2.

Face aux Charentais, placés en milieu de tableau, les Rouennais sont à la traîne en première mi-temps 6-12. De retour des vestiaires, les Rouennais marquent un essai qui peur permet de recoller au score, puis une pénalité qui leur fait prendre l'ascendant sur les Charentais, 17-15. Mais dans les arrêts de jeu, Angoulême profite d'une pénalité des Rouennais pour rependre le match 17-18.

Rouen subi une 15e défaite pour six victoires et cumule seulement 30 points pour une 15e et avant-dernière place du classement.