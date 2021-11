Rugby. À Perpignan, les Lions veulent rééditer l'exploit du match aller 

Déjà vainqueur de l'USAP lors de la 5e journée, les Rouennais doivent confirmer ce vendredi 28 février pour la 22e journée de Championnat de Pro D2. Lors du match aller, le score était serré, 12-10 pour Rouen, l'une des six victoires des Normands acquises sur leur terrain, poussés par leur public. Alors que les Rouennais sont toujours dans la zone de relégation après leur revers face à Soyaux (17-18), ce déplacement vendredi 28 février à 20h à la frontière espagnole, face à des Perpignanais revanchards et surtout seconds du classement n'aura rien d'un voyage d'agrément. Les Normands vont avoir fort à faire mais tout point pris sera forcément précieux dans une course au maintien qui se promet acharnée à l'orée des dernières journées.