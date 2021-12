Caen. Le Parc des expositions accueille le Caen BMX Indoor

Pour cette 11 e édition, le Caen BMX Indoor s'allie au salon des sports urbains, un salon qui met en évidence des disciplines urbaines comme le skatecross, mais aussi le roller, le pumptrack le freestyle ou encore le breakdance. Cette alliance est une évidence pour Emile Peschard, membre de l'organisation du Caen BMX Indoor : " on estime que le BMX fait partie des disciplines urbaines et cet événement permet de mettre en valeur ces disciplines auprès du grand public pendant un week-end. ". Il y aura donc tout au long du week-end une grande diversité de disciplines qui seront représentées au parc des expositions dans un but d'abord de découverte avec le BMX en tête d'affiche " Notre événement est surtout basé sur le BMX indoor donc la plus grosse partie du spectacle est concentrée là dessus avec les quatre disciplines du BMX, le dirt, le flat, le race et le street BMX ".

"Ouvrir le grand public au BMX"

Des ateliers d'initiation seront prévus sur deux jours pour permettre au grand public de s'initier à toutes ces pratiques. C'est notamment le cas pour le freestyle avec " Abdel Freestyle va venir cette année qui est un footballeur freestyle il vient faire une démo qui va permettre aux gens qui viendront au salon de s'initier et d'apprendre quelques mouvements. " mais aussi pour le graff : " On a aussi un graffeur qui viendra faire deux fresques sur le weekend et une troisième collaborative pour faire participer les spectateurs qui pourront apprendre les bases du graff. ".

Le BMX, discipline olympique en 2020.

Le BMX est une pratique qui tend à s'ouvrir au grand public par le biais de ce genre d'événements mais aussi une discipline qui commence à s'institutionnaliser avec de plus en plus de lieux dédiés à ce sport qui ont ouvert récemment en Normandie par exemple, ou encore le fait que le BMX devienne un sport olympique à partir des Jeux Olympiques de Tokyo cette année, le BMX est donc maintenant reconnu au niveau mondial. D'ailleurs de nombreux pilotes qui participeront aux Jeux seront présents au salon et participeront à des courses qui seront réparties sur le week-end. Et le Caen BMX Indoor tient sa place dans le monde du BMX " notre événement accueille environ 6000 spectateurs par an et près de 1500 pilotes, tout les ans le chiffre augmente. " ce qui prouve que ce sport est de plus en plus populaire.

Objectif : contredire l'idée que le BMX est dangereux

L'objectif du salon pour Emile Peschard c'est de faire découvrir au plus grand monde cette discipline mais également montrer que c'est accessible à tous : " le BMX a l'image d'un sport dangereux basé sur les sensations fortes mais c'est un sport comme les autres […] on veut partager notre passion. ".

Les 29 février et 1er mars au Parc des expositions de Caen. Tarif adulte : de 14 à 20 euros / de 6 à 12 ans : de 10 à 15 euros. -6 ans : Gratuit