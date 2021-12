Rouen. Messmer et l'hypnose : une invitation au voyage intérieur !

Après Intemporel présenté à Rouen en 2015, l'hypnotiseur québécois revient avec un nouveau spectacle encore plus fascinant : Hypersensoriel.

Quel est le défi que vous souhaitez relever dans ce nouveau spectacle ?

"Dans Hypersensoriel je veux montrer combien nos cinq sens peuvent être décuplés par l'hypnose. C'est un spectacle dans lequel je me sers du rire pour faire passer un message sérieux. L'humour est le fil conducteur mais le but reste de démocratiser l'hypnose, de faire connaître cette méthode au grand public. J'utilisais l'hypnose sur mes patients à des fins thérapeutiques avant de me consacrer pleinement au divertissement en 1995. Désormais c'est sur scène que je me sens plus utile en démontrant l'intérêt de l'hypnose. Depuis que je me produis sur scène, l'hypnose a vraiment bénéficié d'un regain d'intérêt, et c'est une vraie avancée pour la science ! Aujourd'hui on l'utilise même pour anesthésier les patients."

Pourquoi avoir pris ce nom de scène ?

"C'est un hommage à Franz Anton Mesmer, un magnétiseur ayant vécu au XVIIIe siècle qui fut un des premiers à oser parler de cette discipline. À cette époque, elle était entourée d'un voile de mystère car on ignorait complètement ses mécanismes. Elle était assimilée à une pratique ésotérique. Dans mon spectacle, je démontre que l'hypnose est une science. On l'utilise aujourd'hui en sophrologie, et elle est basée sur la Programmation neuro-linguistique."

Combien de personnes seront hypnotisées par vous lors de cette représentation ?

"Tout le monde peut être hypnotisé. Nous le sommes tous d'ailleurs plusieurs fois par jours sans le savoir. La publicité utilise ces mécanismes ! Il suffit de trouver la bonne technique pour chacun. Depuis que j'anime ces shows, j'ai dû déjà hypnotiser plus de 175 000 personnes. Ceux qui ont pu vivre intensément ces expériences sont mes meilleurs ambassadeurs : bien plus que les shows télévisés, le bouche-à-oreille contribue davantage à faire reconnaître cette pratique. Pour ce spectacle, une quarantaine de personnes viendront sur scène vivre des expériences insolites et, à leur réveil, se souviendront de tout ce qu'ils ont pu vivre en état d'hypnose. Bien sûr, il y a une part d'improvisation dans le spectacle car chacun réagit de manière très différente aux scénarios que je propose."

Comment sélectionner les spectateurs qui viendront sur scène ?

"Ce sont les plus réceptifs qui participeront activement au spectacle mais pour ceux qui, par pudeur, par peur du ridicule ou de l'inconnu n'ont pas osé aller plus loin, je propose de faire vivre au public une expérience d'hypnose collective. Il suffit de se laisser porter par son inconscient, de ne pas trop intellectualiser l'acte. Lorsque les gens sont plongés dans l'hypnose, il y a des signes qui ne trompent pas : le changement de carnation, les mouvements des yeux, le mode de respiration, et le rythme du pouls."

Pratique. Mercredi 4 mars à 20h au Zénith de Rouen. De 39,50 à 64€. premierrang.trium.fr