Mode. Comment paraître plus grande ?

Eh oui, vous êtes petite, c'est la vie ma pauvre Lucette ! La normalité n'existe pas, nous nous focalisons toujours sur un détail que nous prenons pour défaut, alors qu'il ne s'agit que d'une particularité. Mais la mode du prêt-à-porter révèle chez nous ses “défauts” car cela devient difficile de s'habiller quand nous n'avons pas tous les mêmes…

Ça, c'est la théorie. En pratique, il faut tenter de vous élancer, ou tout au moins de ne pas vous tasser. Pour cela, il faut éviter tout ce qui donne un effet long : jupes longues, taille basse, bottes très hautes, manteaux longs. Bref, vous avez compris l'idée, donc privilégiez une ceinture (fine) à la taille, légèrement taille haute pour allonger les jambes si, en plus, vous avez le buste long ! Je vous taquine, on a le buste qu'on a, ce n'était pas précisé dans le cahier des charges… Ensuite, évitez les épaisseurs, comme des bottes ou chaussures épaisses, choisissez des modèles près du corps et plutôt fins. Enfin, attention aux formes qui rappellent l'enfance : comme la robe trapèze, prenez alors un tissu ou un motif qui fait très femme, et dégradez vos cheveux plutôt qu'un carré bien droit. Je n'ai rien contre Martine mais il faut la laisser grandir, enfin mûrir, vieillir, s'épanouir quoi…

"Little women" : en référence au film Les 4 filles du Dr March sorti en 2019.