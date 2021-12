Rouen. Le Festival à l'Est du nouveau se diversifie toujours plus

Né en 2002 à Rouen, le festival a essaimé en Argentine, au Pérou et en Colombie. 4 000 festivaliers y ont participé à Rouen en 2019 : un résultat que David Duponchel, directeur du festival, explique par l'originalité de la programmation : "Nous sommes à l'écoute des nouvelles tendances. L'idée du festival c'est de promouvoir la nouveauté, de donner à voir un langage audiovisuel autre, de valoriser les regards audacieux des cinéastes d'aujourd'hui." Cette année, le festival rend en particulier hommage à Milos Forman avec une sélection de films méconnus du grand public et un documentaire sur le cinéaste. "C'est un cinéaste musicien qui dirigeait ces scènes comme un chef d'orchestre : un véritable génie, anticonformiste et punk." C'est d'ailleurs l'occasion d'établir des liens entre le cinéma et la culture punk via des projections et débats. "Nous aurons des intervenants sur chaque film, souligne David, il est pour nous essentiel d'instaurer un dialogue avec nos festivaliers."

Pratique. Du 3 au 8 mars, Omnia et Kinepolis à Rouen. 4 à 6 €. alestfrestival.com