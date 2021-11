Mondeville. Mondeville. Basket (LF2) : Inefficaces offensivement, Mondeville perd à Strasbourg

Après quatre victoires consécutives, les joueuses de Romain L'Hermitte avaient l'occasion de confirmer leur bon début d'année chez les Alsaciennes de Graffenstaden, auprès de Strasbourg, et de continuer leur remontée en Ligue Féminine 2. Or, les Calvadosiennes ont été bien trop maladroites face aux paniers pour pouvoir rentrer du Bas-Rhin avec une nouvelle victoire (61-46), et restent 7èmes, mais avec un match en moins.

Le match

Le début de match a d'abord été équilibré (4-4, 3'), avant que les hôtes ne réussissent à s'enflammer et prendre les devants, notamment grâce à Skrba (18-6, 7'). Puis les Normandes ont limité les dégâts en cette fin de premier quart (23-13, 10').

Dans la deuxième période, les visiteuses ont essayé de s'accrocher au rythme imposé par les Strasbourgeoises dans ce match (30-19, 15'). Mais leur maladresse au shoot a de nouveau permis aux locales d'augmenter leur avance (40-26'). À la pause, les 14 points de retard ne paraissaient pourtant pas rédhibitoires, au vu de leur faible réussite à la marque (20% en 1ère mi-temps).

Avec 22% de réussite au tir, les Mondevillaises ne pouvaient pas gagner

Au retour des vestiaires, les Calvadosiennes ont alors su fermer le jeu défensivement et se rapprocher de leurs adversaires au score (40-30, 23'). Sauf que par la suite, les partenaires de Kim Gaucher, symbole de cette difficulté offensive (1/14 au tir), n'ont pas marqué le moindre point, alors que les hôtes ont été à peine mieux, le score étant de 4-4 sur ce quart (44-30, 30').

Pendant les dix dernières minutes, le rapport de force est resté équilibré dans un premier temps (50-34, 34'). Les Mondevillaises ont essayé de revenir grâce à leur défense (53-40, 37'), mais les Alsaciennes ont profité des fautes Normandes tenir leur avance et gagner la rencontre (61-46, 40').

La fiche technique

Graffenstaden - Mondeville : 61-46 (23-13, 17-13, 4-4, 17-16). 500 spectateurs.

Graffenstaden : Départ : Skrba 16, Dambach 16, Peytour 9, Wintz 2, Voynet 14. Banc : Sergent, Seilly, Colombo 4. Non entrées en jeu : Merlino, Sommer. Entr. : Fabien Kaerle.

Mondeville : Départ : Gaucher 6, Koksal 12, Guennoc 4, Dinga Mbomi, Saint-Juste 1. Banc : Vidal Geneve 2, Cornelie Sigmundova 13, Niare, Bussiere 5, Gueye 3. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Mondevillaises recevront Montbrison (Loire), sixième à la Halle Bérégovoy le samedi 29 février à 20h00 pour le compte de la 16ème journée de Ligue Féminine 2.