Le Havre. Football (Ligue 2) : battu par Orléans, le HAC est " en crise "

Le match

" On est en crise de résultat, en crise de comportement ", admet sans ciller le coach Paul Le Guen après la défaite (1-2) concédée face à Orléans vendredi 21 février au Stade Océane. Déjà battu une semaine plus tôt sur la pelouse du Paris FC, un autre mal classé, les Havrais se retrouvent distancés dans la course aux places de barragistes. Descendus à la 7e place, ils comptent en effet six points de retard sur le Top 5.

Les Ciel et Marine avaient pourtant idéalement attaqué la rencontre, en ouvrant le score à la sortie du premier quart d'heure sur un coup franc de Fontaine (1-0, 16e). Mais leur jeu s'est ensuite délité, offrant la possibilité à Orléans d'inverser complètement la tendance. " On mène au score. On fait un très bon début de match avec beaucoup de bons mouvements. Et puis, ça nous échappe. On ne peut pas accepter un tel laisser-aller, fulmine l'entraîneur havrais. Les solutions ne sont pas évidentes. J'essaye d'actionner différents leviers. Je tente, mais je sens que depuis les matches contre Grenoble et Caen, il y a un petit quelque chose de cassé. Depuis ces moments-là, c'est dur de relancer la machine. Il y a nécessité de se remobiliser de manière urgente. "

Le HAC se déplacera à Châteauroux vendredi 28 février avec l'obligation de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis cinq journées (2 d, 3 n).

Les buts

16e : Ben Mohamed bénéficie d'un coup franc. Dans une position pourtant excentrée, Fontaine surprend Letellier d'une frappe directe.

HAC - Orléans : 1-0

37e : Sur un contre emmené par Mollo, Thill, servi plein axe, trompe Gorgelin, qui dévie le ballon mais ne peut l'empêcher de rentrer.

HAC - Orléans : 1-1

53e : Lopy reprend victorieusement de la tête un corner de D'Arpino

HAC – Orléans : 1-2

La fiche

Arbitre : M. Landry. Spectateurs : 6 118

Buts HAC : Fontaine (16e) ; Orléans : Thill (37e), Lopy (53e)

Avertissements Orléans : Thill (42e), Scheidler (49e), Lopy (50e)

HAC : Gorgelin – Bese, Badé, Ersoy, Ben Mohamed (Dzabana, 63e) – Fontaine, Gueye (cap) (Abdelli, 71e), Lekhal, Meras – Dina Ebimbe (Bonnet, 78e), Thiaré

ORLEANS : Letellier - Pinaud (cap), A. Ba, Cambon, A. Mendy – Lopy, D'Arpino – I. Soumaré (T. Keita, 87e), Thill (Perrin, 72e), Mollo (Marchadier, 90e + 1) – Scheidler