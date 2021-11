Normandie. Six magasins de vêtements pour enfants Orchestra vont fermer

Le spécialiste français des vêtements pour enfants Orchestra-Prémaman, placé fin septembre en procédure de sauvegarde en raison de difficultés financières, a annoncé supprimer 159 postes en France et 300 à l'étranger, dans le cadre d'une réorganisation.

Fermeture de magasins

Au total, le groupe va supprimer 302 postes en France, notamment en fermant deux entrepôts à Montpellier, mais en parallèle il en créera 143, a précisé son président Pierre Mestre, soit un solde net de 159 postes en moins dans l'Hexagone. Dans le détail, les emplois supprimés en France le seront dans des magasins (149 postes), en logistique (115) et au siège (38), "auxquels s'ajouteront environ 300 postes supprimés à l'étranger", a précisé le groupe dans un communiqué.

En tout, ce sont 140 magasins du groupe qui vont fermer, dont 44 en France (36 sont des succursales). En Normandie, ce sont six magasins qui sont ciblés par ces fermetures. Il s'agit, en Seine-Maritime de Barentin, Fécamp et Gonfreville-l'Orcher ; dans le Calvados, il s'agit des magasins de Lisieux, Hérouville-Saint-Clair et Touques.

Se recentrer sur le marché

Créée en 1995 par Chantal et Pierre Mestre, l'entreprise Orchestra, qui a racheté Prémaman en 2012, veut désormais se recentrer sur ses "cinq principaux marchés" les plus lucratifs : la France, le sud de la Belgique, la Suisse, le Maroc et la Grèce, a affirmé le dirigeant.

Une audience auprès du tribunal de commerce de Montpellier est fixée au 17 mars, au cours de laquelle sera demandée l'ouverture d'une seconde période d'observation de six mois.

Avec AFP