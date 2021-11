Cinéma. Des nouvelles du quatrième volet de la saga Matrix

Le tournage du nouveau volet de la franchise Matrix a démarré en début de mois et il bat son plein.

Deux vidéos viennent d'être partagées sur la toile, nous dévoilant le tournage d'une scène à moto et d'un saut entre deux immeubles.

Depuis 2003, les fans de Matrix attendent l'arrivée d'un quatrième volet, permettant d'approfondir encore cet univers imaginé par les sœurs Wachowsky. La guerre entre l'Humanité et les machines va prendre un nouveau tournant en 2021, dans Matrix 4, qui a pu profiter du retour de son inoubliable duo. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront ici accompagnés de l'acteur Yahya Abdul-Mateen II, que l'on a pu retrouver dans les films The Greatest Showman et Us, et qui y incarnera un personnage inédit, de même que Neil Patrick Harris ou encore Priyanka Chopra (révélée au grand public dans la série Quantico).

Difficile de dire pour le moment quelle sera l'intrigue de Matrix 4, mais les personnes associées au projet n'ont pas tari d'éloges quant au script écrit par Lana Wachowski.

Nous vous proposons de jeter un coup d'œil aux deux vidéos postées il y a quelques jours. Pour rappel, il vous faudra être patients car le film ne sortira que le 19 mai 2021.