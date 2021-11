Caen. Municipales : quels projets pour la place de la République ?

Son avenir et les tilleuls qui la bordent ont été un objet de débat lors de la mandature qui s'achève, à Caen. La place de la République reste donc, logiquement, un thème incontournable dans la campagne des élections municipales. Avant le premier tour, le dimanche 15 mars, les candidats déclarés à la mairie prennent la plume pour dire leurs ambitions pour ce lieu stratégique. Si le maire sortant prévoit d'y implanter un espace commercial, ses challengers ont d'autres idées pour la réinventer.

Joël Bruneau : "conforter l'attractivité de notre centre-ville"

"Le projet répond à une exigence : conforter l'attractivité du centre-ville, en concurrence avec la périphérie et Internet. L'idée est de positionner un nouveau lieu de vie, là où l'actuelle opposition envisageait, en son temps, de construire la bibliothèque ou le tribunal. Pour préserver les 49 tilleuls implantés dans du bitume, ils seront déplacés et replantés sur des espaces verts propices à leur développement. Il est prévu d'accueillir une halle gourmande de produits régionaux, un espace de travail pour ramener de l'activité économique en ville, un cinéma d'art et d'essai (qui pourrait être confié au Lux en complément de son site actuel) et des surfaces susceptibles d'accueillir des commerces que l'on ne trouve aujourd'hui qu'en prenant la voiture."

Joël Bruneau (LR) conduit la liste Continuons Caen, ensemble ! qui regroupe des membres des Républicains, du Modem, de l'UDI, du Nouveau centre, du Parti radical, et de La République en marche. - Célia Caradec

Rudy L'Orphelin : "Notre projet ? Y créer une forêt urbaine"

"Place de la République, nous stopperons immédiatement le centre commercial proposé par Joël Bruneau. Notre projet ? Y créer une 'forêt urbaine', afin de garder le seul espace boisé de centre-ville accessible aux Caennaises et Caennais, capable de leur offrir le calme et la fraîcheur et d'affirmer clairement que la nature a des droits en ville. Ce projet s'inscrira dans l'élaboration de la trame verte de Caen parce qu'il est essentiel d'intégrer des continuités écologiques dans l'aménagement urbain. Nous tiendrons la promesse d'un marché couvert que nous installerons place Courtonne à la place du parking actuel. Nous en ferons un lieu de rencontres, d'animations et de valorisation de produits frais, bio et locaux disponibles toute la semaine."

Rudy L'Orphelin (EELV) conduit la liste Caen écologiste et citoyenne, qui comprend notamment des adhérents ou sympathisants d'Europe écologie les Verts, du Parti communiste français, de Cap 21 ainsi que des membres du collectif Citoyens à Caen. - Charlotte Hautin

Isabelle Gilbert : "Des jeux sur le thème de l'histoire normande"

"Décision politique controversée, le projet de la place de la République fait l'unanimité contre lui. Interroger les Caennais, via un référendum décisionnel local, ouvrait une porte de sortie honorable pour la municipalité. Le Rassemblement pour Caen propose d'installer sur l'ancien parking des jeux pour les enfants, sur le thème de l'histoire normande, des Vikings à Guillaume Le Conquérant. Structures en bois, boutiques d'artisanat, restauration thématique, vente de produits normands et locaux, un partenariat avec le parc Ornavik, le Musée de Normandie et la Région permettrait de dynamiser le centre-ville, de rappeler l'histoire prestigieuse de la Normandie et d'attirer les habitants des environs et les touristes."

Isabelle Gilbert, membre du Rassemblement national, conduit la liste Rassemblement pour Caen. - Célia Caradec

Aurélien Guidi : "créer un véritable parc au cœur de la ville"

"La place de la République est un bien commun. Nous contestons qu'elle devienne le parvis d'un centre commercial. Nous n'acceptons pas que la parcelle de l'ancien hôtel de ville soit privatisée. Nous refusons de voir le béton, l'acier et le verre prendre la place de 50 arbres. Ceci alors même que des friches commerciales n'attendent qu'à être occupées une rue plus loin. Sur cette place, nous souhaitons y voir renaître un kiosque pour la musique, le théâtre, l'expression libre. Nous désirons y créer un véritable parc au cœur de la ville. Nous aspirons à davantage de verdure et de convivialité. Nous voulons faire de la place de la République la place de tous les Caennais. Une place à l'image de la ville citoyenne, écologiste et solidaire que nous bâtirons ensemble."

Aurélien Guidi est tête de liste de Caen en commun, un collectif de citoyens de sensibilité de gauche. - Célia Caradec

Pierre Casevitz : "s'unir contre les dirigeants de l'économie"

"Ce débat anime les camps municipaux, les fanas des géants de la distribution et des centres commerciaux comme ceux qui défendent les espaces verts, ce qui est plus sympathique. Mais cela agite bien moins les quartiers populaires. Les problèmes des travailleurs : défendre son emploi, des salaires et des pensions qui permettent de vivre bien, une économie qui serve à répondre aux besoins humains au lieu d'asservir les salariés, tout cela on ne nous demande jamais notre avis là-dessus. Imposons-nous-le dans le débat ! Les élections, c'est le moment où on a la parole, prenons-la pour exprimer notre colère contre le patronat et le gouvernement à son service, pour dire que le monde du travail doit s'unir contre les dirigeants de l'économie."

Pierre Casevitz conduit la liste de Lutte ouvrière intitulée Faire entendre le camp des travailleurs. - Célia Caradec

Gilles Déterville : "une forêt urbaine dans chaque quartier"

"La place de la République résume l'échec de cette mandature : aliénation au tout-voiture alors que l'urgence climatique impose d'autres mobilités urbaines, bétonisation alors que la végétalisation est indispensable face à la pollution et au réchauffement, et privatisation de l'espace public au profit de promoteurs privés. Un projet d'un autre âge ! Nous déminéraliserons la partie est de la place en ajoutant la végétation nécessaire. Nous mettrons fin au projet de halle commerciale, préserverons les arbres et dé-bitumerons l'ancien parking afin de créer une des forêts urbaines que nous proposons pour chaque quartier de Caen. L'ensemble sera piétonnisé autant que possible, afin de rendre cette place emblématique à tous les habitants."

Gilles Déterville (PS) conduit la liste Caen au Cœur, qui comprend notamment des adhérents ou sympathisants du parti socialiste, de Génération.s, du Parti radical de gauche, de la Gauche républicaine et socialiste. - Célia Caradec

Philippe Velten : "Initier un vrai débat entre tous les habitants"

"Place de la République… Du latin res publica, littéralement la 'chose publique', et désignait à Rome le fait de plaider la cause du peuple en face des élites au pouvoir. La liste À Caen, décidons nous-mêmes encourage la nécessaire régénération démocratique et l'implication citoyenne en proposant les votations citoyennes et le RIC pour tous les projets structurants de la ville. Quelle plus belle idée que d'initier un vrai débat entre tous les habitants pour décider du futur de cette place ? Pour notre part, nous voyons d'un œil très défavorable le projet immobilier actuel. Plutôt qu'un lieu de culte supplémentaire consacré au dieu Argent, consacrons-le à l'intérêt général, au débat public, à la rencontre entre les gens, à l'art et à la fête !"

Philippe Velten conduit la liste de la France Insoumise intitulée A Caen, décidons nous-mêmes ! - Charlotte Hautin

