Le Havre. Votre émission Club HAC du mardi 18 février est disponible

Soyez les bienvenues dans votre Club HAC du mardi 18 février, supporters de Ciel et marine !

Cette semaine, retour sur la défaite qu'on ne voulait pas voir au Paris FC et les manques d'effectifs payés au prix fort. Interviews, débats, analyses, le Club HAC, c'est à écouter avec Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Christophe Lecuyer (RMC Sports) autour de Sylvain Letouzé

Écoutez votre Club HAC du mardi 18 février 2020 par ici.