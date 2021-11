Caen. La tempête Dennis a secoué la Colline aux oiseaux

À l'entrée de la Colline aux oiseaux, non loin du Mémorial de Caen, un écriteau accueille les visiteurs, ce lundi 17 février : "Parc fermé pour cause d'intempéries". "C'est vraiment dommage, mais c'est par mesure de sécurité", explique Anne Cougnot à l'entrée du jardin de 17 hectares. Garde des espaces verts, elle repousse avec pédagogie les familles qui se présentent, en ce premier jour des vacances scolaires. Si les deux premiers coups de tabac de la semaine dernière n'ont pas occasionné de gros dégâts, la tempête Dennis, passée ce week-end, a laissé des traces. Il faut avoir l'œil partout : "On vérifie qu'il n'y ait pas de branches qui risquent de chuter sur les promeneurs." Sur la ferme normande, l'espace dédié aux animaux, de hauts conifères sont déracinés. "Un acacia est aussi tombé sur l'aire de jeux", énumère Fabrice Richard, technicien nord-ouest/nord-est pour les espaces verts. Aux côtés des équipes du parc, des élagueurs sont donc à l'œuvre pour dégager les arbres, sous le regard des moutons, chèvres et ânes. La Colline aux oiseaux devrait pouvoir rouvrir dès demain.