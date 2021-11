Mode. Chaud-froid marin

Dans tous les cas, le mois du froid ! Et pour remédier à ce petit problème, il existe un basique indémodable : le pull de marin. Eh oui, même sur les pistes ! Son histoire ne date pas d'hier, puisque l'on trouve son origine au XVIIIe siècle. Les pêcheurs qui partaient dans les eaux de Terre-Neuve portaient une sorte de chemise très chaude et longue, en laine, appelée chandail à cause des mauvaises pêches des marins qui devaient parfois jouer les marchands d'ail et d'oignon. C'est à cette époque que le chandail marin se transforme en pull : la maille devient très serrée pour rendre le vêtement quasi-imperméable, il est plus court et plus près du corps, l'ouverture se faisant sur l'épaule pour plus de facilité. Bien évidemment, au XIXe, l'armée finit par s'en mêler et fait porter ce pull uni bleu marine à ses officiers, tandis que les matelots portent des rayures, plus faciles à repérer s'ils tombent à l'eau. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit, c'est plus coquet c'est tout ! La forme basique est toujours aussi appréciée aujourd'hui, avec un jean slim et des tennis, il donne ce côté chic et sobre à une tenue décontractée.

Et non ! Il ne gratte pas ! Quant aux origines bretonnes ou normandes... je n'ose me prononcer, je risque trop !